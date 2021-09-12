Sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü öldü - Haberler
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Sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü öldü

AA / Yakup Bakar - Haberler | Güncel

Erzincan'da sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Erzincan'da sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Taner Fındık (55) yönetimindeki 24 AL 461 plakalı traktör, Ulalar Mahallesi Üç Konak mevkisinde sulama kanalına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Fındık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Fındık'ın cenazesi otopsi için Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü öldü

Sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü öldü

Sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü öldü

Sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü öldü

Sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü öldü

Sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü öldü
AA / Yakup Bakar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü öldü - Haberler
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