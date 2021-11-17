Erzincan'da seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi - Haberler
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Erzincan'da seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

AA / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel
Erzincan'da seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Erzincan'da seyir halindeyken yanan otomobilde büyük çaplı hasar oluştu.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da seyir halindeyken yanan otomobilde büyük çaplı hasar oluştu.

Yalnızbağ Mahallesi'nde seyreden sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 25 LT 328 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

Sürücünün araçtan inerek yardım istemesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Erzincan'da seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Erzincan'da seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

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