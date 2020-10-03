Erzincan'da motosiklet yayaya çarptı 2 kişi yaralandı
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Erzincan'da motosiklet yayaya çarptı 2 kişi yaralandı

03.10.2020 17:17 | Son Güncelleme: 03.10.2020 17:17
Erzincan'da motosiklet yayaya çarptı 2 kişi yaralandı

Erzincan'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Erzincan'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

İsmail Tosun'un kullandığı 34 TV 3920 plakalı motosiklet, Erzincan-Sivas kara yolunun Doğa Koleji mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 79 yaşındaki Zeytun Çorlu'ya çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile Çorlu yaralandı.

Ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Çorlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

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