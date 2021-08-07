Erzincan'da motosiklet denetimi
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Erzincan'da motosiklet denetimi

Erzincan'da motosiklet denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzincan'da trafik polis ekipleri tarafından motosikletlilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Erzincan'da trafik polis ekipleri tarafından motosikletlilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetim sırasında 8 motosiklet trafikten men edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 19.30 ile 22. 30 saatleri arasında Erzincan merkez Ali Kemali ve Ordu caddesi üzerinde motosiklet denetimi gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan motosiklet sürücülerinin belgelerine bakılarak, araç plakaları sorgulandı. Yapılan denetimler kapsamında evraklarında eksiklik olan ve kask kullanmayan motosiklet sürücülerine para cezası kesildi, 8 motosiklette trafikten men edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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