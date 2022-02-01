Erzincan'da mahsur kalan vatandaşları jandarma ekipleri kurtardı - Haberler
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Erzincan'da mahsur kalan vatandaşları jandarma ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Erzincan'da mahsur kalan vatandaşları jandarma ekipleri kurtardı

Erzincan'ın İliç ilçesinde hava muhalefeti nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar Jandarma Komutanlığı personelince kurtarıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Erzincan'ın İliç ilçesinde hava muhalefeti nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar Jandarma Komutanlığı personelince kurtarıldı.

Erzincan'ın İliç ilçesinde Uluyamaç Köyü Karadere mevkiinde hava muhalefeti sebebiyle vatandaşlar mahsur kaldı. Olaya müdahale eden İlçe Özel İdare ekipleri ve jandarma personelinin özverili çalışmaları neticesinde kurtarıldı. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Karadere, Hisarcık, Jandarma, Erzincan, 3. Sayfa, Haber

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