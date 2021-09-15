Erzincan'da Kovi-19'a karşı tedbirler ve aşı süreci değerlendirildi

Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı süreci ve salgına karşı alınacak tedbirler kapsamında hastane yöneticileriyle bir araya geldi.

Hirik, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Yasin Bilgin, Salgın Hastanesi olarak hizmet veren Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Orhan Çimer ve hastane yöneticileri ile toplantı yaptı.

Kentte sunulan sağlık hizmetleri, aşılama süreci ve alınacak tedbirlerin gözden geçirildiği toplantıda, İl Sağlık Müdürü Hirik, salgın sürecinde özverili şekilde çalışan tüm sağlık personeline teşekkür etti.