Erzincan'da kar ve tipiden 123 köy yolu ulaşıma kapandı - Haberler
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Erzincan'da kar ve tipiden 123 köy yolu ulaşıma kapandı

Erzincan'da kar ve tipiden 123 köy yolu ulaşıma kapandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzincan'da kar ve tipi dolayısıyla 123 köy yolu ulaşıma kapandı.

Erzincan'da kar ve tipi dolayısıyla 123 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının yeniden açılması için çalışmalar sürüyor.

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle merkezde 10, Çayırlı'da 8, İliç'te 12, Kemah'ta 15, Kemaliye'de 25, Otlukbeli'de 7, Refahiye'de 26, Tercan'da 15 ve Üzümlü'de 5 olmak üzere toplam 123 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı. İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği 12 ekip, 4 bıçaklı kamyon, 12 kepçe, 2 dozer ve 12 greyder ile kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

(Emin Ferhat Sevilir-İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Otlukbeli, Erzincan, Tercan, kar, Güncel, Haber

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