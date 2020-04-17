Erzincan'da iş merkezleri dezenfekte edildi Erzincan Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen yeni tip korona virüs vakası (Covid-19) salgınının önlenmesi konusunda tüm imkanlarını seferber ediyor.

Erzincan Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen yeni tip korona virüs vakası (Covid-19) salgınının önlenmesi konusunda tüm imkanlarını seferber ediyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerinden oluşan ilaçlama ekibi rutin olarak dezenfekte çalışmalarını vatandaşların yoğun olarak kullandıkları tüm iş merkezlerinde sürdürerek korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele ediyor. Çalışmalar yapılırken Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı Murat Demir'de çalışmaları yerinde inceledi.

Yapılan Çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Murat Demir; "Covid-19 salgını sebebiyle tüm Türkiye'de yerel yönetimler İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının talimatı ile gerekli tedbirleri almaktalar. Bizde Erzincan Belediyesi olarak Erzincan genelinde dezenfekte çalışmalarına başlamış ve devam etmekteyiz. Bu kapsamda iş hanlarımız, avmler, toplu taşıma ile ilgili kullanılan istasyonlar, duraklar, otogar, tren garı ve çeşitli kamu kuruluşlarının hizmet binalarında imkanlar dahilinde dezenfeksiyon işlemlerini devam ettiriyoruz. Umarım salgın en kısa sürede son bulur" dedi.

Vatandaşlar dezenfekte çalışmalarından memnun olduklarını söylediler. İş yeri sahipleri ise dezenfekte çalışmalarının genel olarak yapılmasından dolayı Erzincan Belediyesi'ne teşekkürlerini ilettiler. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA