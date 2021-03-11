Erzincan'da, İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı ile Kaymakamlar Toplantısı yapıldı
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Erzincan'da, İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı ile Kaymakamlar Toplantısı yapıldı

11.03.2021 10:28 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:33
Erzincan'da, İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı ile Kaymakamlar Toplantısı yapıldı

Erzincan'da, İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı ile Kaymakamlar Toplantısı Vali Mehmet Makas başkanlığında yapıldı.

Erzincan'da, İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı ile Kaymakamlar Toplantısı Vali Mehmet Makas başkanlığında yapıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak adına il genelinde alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin değerlendirmeler ele alındı.

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısının ardından ilçelerin ihtiyaçlarını, sorunlarını, yatırımlarını ve projelerini değerlendirmek amacıyla ilçe kaymakamları ile toplantı gerçekleştiren Vali Makas, ilçelerdeki son durum hakkında kaymakamlardan bilgi alarak çalışmalarında başarılar diledi.

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı, Erzincan Valisi Mehmet Makas, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanının katılımıyla, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. - ERZİNCAN

Erzincan'da, İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı ile Kaymakamlar Toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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