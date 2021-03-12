Erzincan'da depreminde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Erzincan'da depreminde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

12.03.2021 19:50 | Son Güncelleme: 12.03.2021 19:56
Erzincan'da depreminde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

Erzincan'da 1992 yılında meydana gelen depremde hayatını kaybedenler ve İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla Milli şairi Mehmet Akif Ersoy için mevlit okutuldu.

Erzincan'da 1992 yılında meydana gelen depremde hayatını kaybedenler ve İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla Milli şairi Mehmet Akif Ersoy için mevlit okutuldu.

Erzincan Belediyesi tarafından Terzibaba Camisinde organize edilen mevlit programında, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

"Allah bir daha o acı günleri yaşatmasın"

Mevlitte hayatını kaybedenler için dua eden ve 1992 Erzincan depreminde yakınlarını kaybeden bazı vatandaşlar, "1992'de yaşanan deprem tüm Erzincan halkını derinden etkiledi. O anları unutmak kolay olmadı. Depremin ardından zor günler geçirdik ancak bu zorlukları devletin yardımları ile geride bıraktık. 1992 tarihi gerçekten acı bir yıldı bizler için. Allah devletimizden razı olsun, bütün imkanları ile yanımızda oldu. Allah bir daha o acı günleri yaşatmasın inşallah. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Mevlit programına, Vali Mehmet Makas, Milletvekili Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, siyasi parti il başkanları ve vatandaşlar katıldı. - ERZİNCAN

Erzincan'da depreminde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Esra Erol Hande Erçel Prens Harry Meghan Markle
Spor Ali Koç Mustafa Er Ali Şansalan Halis Özkahya Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Beyoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erzincan'da depreminde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 19:57:15. #1.16#
title