Erzincan'da "Ceza Muhakemesinde İstinaf ve Temyiz" konulu meslek içi eğitim seminer gerçekleşti

27.11.2019 09:21 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:26

Erzincan Barosu'nun ev sahipliğinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fahri Gökçen Taner'in sunumuyla "Ceza Muhakemesinde İstinaf ve Temyiz" konulu meslek içi eğitim semineri yoğun katılım ile gerçekleşti.



Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu'da Erzincan Barosu'nun ev sahipliğinde düzenlenen "İstinaf ve Temyiz" konulu meslek içi eğitim seminerine katıldı. Feyzioğlu'na, TBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Av. Sabri Erdal Güngör, TBB Disiplin Kurulu Başkanı Av. Uğur Uzer, TBB Başkan Başdanışmanı Av. Zafer Köken de eşlik etti.



Baro Başkanımız Av. Adem Aktürk, Erzurum Barosu Başkanı Av. Talat Göğebakan, Ağrı Barosu Başkanı Av. Mehmet Salih Aydın, Iğdır Barosu Başkanı Av. Serkan Alakan da hazır bulunduğu seminerde, yönetim kurulu üyeleri ve avukatlar yer aldı.



Meslek içi eğitim seminerinde 127 avukata eğitim verildi.



Eğitim seminerin kapanışında bir konuşma yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, avukatlara Türkiye Barolar Birliği'nin faaliyetleri ile avukatlık mesleği ve yargı alanındaki güncel gelişmelere ilişkin bilgi verdi.



Erzincan Barosu Başkanı Adem Aktürk, güzel sunumları ve paylaştıkları bilgiler için Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ve Doç. Dr. Fahri Gökçen Taner'e teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA