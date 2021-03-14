Erzincan'da bir köy karantinaya alında
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Erzincan'da bir köy karantinaya alında

14.03.2021 13:15 | Son Güncelleme: 14.03.2021 13:38

Erzincan'da bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Erzincan'da bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İl Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan açıklamada, kurulun, Vali Mehmet Makas başkanlığında toplandığı bildirildi.

Açıklamada, merkeze bağlı Günebakan köyünde pozitif vakaların görülmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle 13 Mart'tan itibaren 10 gün süreyle giriş-çıkışların yasaklanmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, kararlara uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacağı kaydedildi.

Jandarma ekipleri de köye giriş çıkışları kapatarak bölgede tedbirlerini artırdı.

Erzincan'da bir köy karantinaya alında
Erzincan'da bir köy karantinaya alında
Erzincan'da bir köy karantinaya alında
Erzincan'da bir köy karantinaya alında

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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