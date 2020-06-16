Erzincan'da 5 kişinin öldüğü kazada aracın nehre düşme anı güvenlik kamerasında
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Erzincan'da 5 kişinin öldüğü kazada aracın nehre düşme anı güvenlik kamerasında

Erzincan'da 5 kişinin hayatını kaybettiği kazada, kamyonetin nehre düştüğü anın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, kafede oturan vatandaşların, gece karanlığında bir aracın Şirzı Köprüsü'nden düştüğünü görüp yardım için yaşadıkları panik ve telaş görülüyor.

Erzincan'da 5 kişinin öldüğü kazada aracın nehre düşme anı güvenlik kamerasında
16.06.2020 12:33 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:58

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, bir kamyonetin Karasu Nehri'ne düşmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı kaza anı, bir işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen ve ikisi bebek, 5 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı kaza, kamyonetin düştüğü Karasu Nehri kenarındaki bir kafeteryanın güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR BÜYÜK PANİK YAŞADI

Görüntüde, kafede oturan vatandaşların, gece karanlığında bir aracın Şirzı Köprüsü'nden düştüğünü görüp yardım için yaşadıkları panik ve telaş görülüyor. Kaza sonrası işletmesine ait tekneyle 3 yaralıyı kurtarmayı başaran turizmci Güven Güldal, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaza anında ailesiyle yemek yediğini söyledi.

"BENİ BIRAKIN BEBEKLERİMİ KURTARIN"

Çıkan büyük gürültü üzerine bir aracın Karasu Nehri'ne düştüğünü gördüklerini ifade eden Güldal, şöyle konuştu:
"Büyük bir gürültü ile koştuk, kafede bir masada müşterimiz vardı. Gürültü çıkınca köprünün hemen yan tarafından bir aracın suya düştüğünü söyledi. Burada oturan arkadaşlar hemen 155'i aradıktan sonra aşağı koştum. Tekneye binerek köprünün dibine gittim. Bayanın biri dalıp çıkıyordu, daha batmamıştı yani. Onu kurtardık, az ilerde tel hattının altında bir bayan da suyun içerisindeydi, onu da kurtardık. Tekneye alırken bize 'beni bırakın bebeklerimi kurtarın' dedi. Bebeğinin birini az ilerden, diğerini de daha aşağıdan aldık, yalnız bebekler herhalde rahmetli olmuştu."
Güldal, akıntıya kapılanları kurtarmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, 3 kişiyi sudan sağ çıkardıklarını dile getirdi.

"BİZ OLMASAYDIK HİÇ KİMSE GÖREMEZDİ"

Kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Güldal, "Biz burada olmasaydık, bu aracın buradan gittiğini hiç kimse göremezdi. Araç direk suya uçtu, en son da aracın içerisinden sürücünün cansız bedenini çıkardılar, çok üzüldük." diye konuştu.

Kaynak: AA

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