Erzincan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu
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Erzincan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

Erzincan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü münasebetiyle Erzincan Valisi Mehmet Makas ve eşi Elif Makas tarafından resepsiyon verildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü münasebetiyle Erzincan Valisi Mehmet Makas ve eşi Elif Makas tarafından resepsiyon verildi.

Erzincan Valiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü münasebetiyle Polis evinde resepsiyon verildi.

Resepsiyona, Vali Mehmet Makas, 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, 3'üncü Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, 59. Topçu Eğitim Tugayı Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kasa, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Erzincan eski Milletvekili Sebahattin Karakelle, il protokolü, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Programda konuşan Vali Mehmet Makas, 30 Ağustos Zaferi'nin yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutlandığını belirterek, katılımlarından dolayı davetlilere teşekkür etti.

Resepsiyon pasta kesilmesi ve tebriklerin kabulünün ardından son buldu. - ERZİNCAN

Erzincan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu
Erzincan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu
Erzincan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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