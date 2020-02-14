Erzincan'da 278 köy yolu ulaşıma kapandı

14.02.2020 10:31 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:31

Erzincan'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 278 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri kapalı köy ve mahalle yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarına devam ediyor.



Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi köylerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Erzincan merkezde 20, Çayırlı'da 38, İliç'te 51, Kemah'ta 44, Kemaliye'de 20, Otlukbeli'nde 8, Refahiye'de 50, Tercan'da 40, Üzümlü'de 7 olmak üzere 278 köy yolu ulaşıma kapandı. Erzincan İl Özel İdaresi, kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılabilmesi için 10 greyder, 2 dozer, 4 bıçaklı kamyon, 10 kepçe olmak üzere 18 ekiple çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun kar yağışının başladığı saatlerinden itibaren sahaya çıkan Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri de yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 3 vardiya çalışan ekipler, gece boyunca kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Karla mücadele ekipleri yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağdur olmaması için şehrin dört bir yanında çalışmalarına devam ediyor.



Buzlanma ve çığ uyarısı



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ise buzlanma ve çığ uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Ayrıca bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta yetkililer olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA