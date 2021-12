Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Öztürk, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Öztürk, haber kategorisindeki tercihini Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı" başlıklı karesinden yana kullandı.

Yaşamda İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" fotoğrafını seçen Öztürk, sporda ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" karesine oy verdi.

Başsavcı Öztürk, AA'nın her yıl yapılan fotoğraf oylamasına bu sene de katılma şansını yakaladığını belirterek, "Spor, yaşam ve haber kategorilerinde yapılan oylamada her fotoğraf ve olayı yansıtan her görüntüde emeği olan herkesin eline sağlık diyorum. İçlerinden fotoğraf seçerken gerçekten çok zorlandık. Gönlümüzden geçen her kategorideki bir fotoğrafa oyumuzu kullandık. Emeğinize, ellerinize sağlık." diye konuştu.