Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığına Huzeyfe Yücedağ atandı

Hakim ve Savcılar Kurulunun (HSK) yayınladığı yaz kararnamesi ile 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti.

Hakim ve Savcılar Kurulunun (HSK) yayınladığı yaz kararnamesi ile 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti. Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığına Zonguldak Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ atandı.

HSK'nın internet sitesinde yayınlanan kararnameye göre adli yargıda 2 bin 582, idari yargıda ise 488 olmak üzere toplamda 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Kararnameye göre, Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakçı Amasya Cumhuriyet Başsavcılığına, Zonguldak Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ'da Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı