Erzincan Ceza İnfaz Kurumunda Korona virüs tedbirleri
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Erzincan Ceza İnfaz Kurumunda Korona virüs tedbirleri

Erzincan Ceza İnfaz Kurumunda Korona virüs tedbirleri Erzincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Korona virüs (Covid-19) tedbirleri artırıldı.

02.04.2020 16:21 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:25
Erzincan Ceza İnfaz Kurumunda Korona virüs tedbirleri

Erzincan Ceza İnfaz Kurumunda Korona virüs tedbirleri

ERZİNCAN - Erzincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Korona virüs (Covid-19) tedbirleri artırıldı.

850'e yakın hükümlünün kaldığı Erzincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, giriş ve çıkışlarda dezenfektanın yanı sıra ataş ölçerle kontrol sağlandıktan sonra içeri alım sağlanıyor. Korona virüs salgını açısından tüm tedbirlerin Adliye ve Ceza İnfaz Kurumunda alındığını kaydeden Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, "Cezaevlerinde hassas bir çalışma yapılmakta bu çalışmalarda büyük bir azimle devam etmektedir. Erzincan Adliyesi olarak Korona virüse karşı yoğun bir mücadele vermekteyiz. Bu mücadelemizin adliye kısmında öncelikle yasada yasal düzenlemeler gereği esnek çalışma prensibi uygulamaktayız. Duruşmalarımız mümkün olduğunca ertelenme yönünde. Zorunlu işler haricinde önemli işler haricinde diğer işler bu geçiş süreci sonuna kadar ara verilmesi şeklinde tedbirler uygulanmakta. Cezaevleri bizim en hassas olduğunuz noktalardan birisidir. Hükümlülerimizin aileleri rahat olsunlar buradaki mahkum kardeşlerimiz bizim korumamız altında onların sağlık açısından hiçbir riske girmemesi için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz, bu konuda rahat olun." dedi.

Erzincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan cezaevi araçları, ambulanslar, yemekhaneler, görüş yerleri ise yetkililer tarafından 7\24 dezenfektan ediliyor.

Erzincan Ceza İnfaz Kurumunda Korona virüs tedbirleri

Kaynak: İHA

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Erzincan Ceza İnfaz Kurumunda Korona virüs tedbirleri
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