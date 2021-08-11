Erzincan Belediyesi şehre yeni parklar kazandırıyor
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Erzincan Belediyesi şehre yeni parklar kazandırıyor

Erzincan Belediyesi şehre yeni parklar kazandırıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Erzincan Belediyesi, mahallelere yeni parklar kazandırmaya devam ediyor.

Erzincan Belediyesi, mahallelere yeni parklar kazandırmaya devam ediyor.

Erzincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Mimarsinan Mahallesi 1224 sokakta 2 adet, Başbağlar Mahallesi 1423 sokakta 1 adet, mahalle sakinleri için yeni bir dinlence ve oyun alanı oluşturuluyor. Yapımı başlanan park içerisinde çocuklar için oyun alanları tasarlanırken yetişkinler için de spor ve dinlence alanları yer alacak.

Yapılacak yeni parkların içerisinde; çocuk oyun grubu, fitness spor aletleri, oturma bankları, yürüyüş yolu ve yeşil alanlar olacak. Ekipler, yapısal çalışmaları devam eden parkın yeşil alanları için toprak dolgusunu gerçekleştiriyor.

Her mahallenin ihtiyacı olan yeşil alan ve oyun parkları kazandırmak istediklerini kaydeden Erzincan Belediye Başkanımız Sayın Bekir Aksun; " Çocukların doyasıya eğlenecekleri park sayısını her geçen gün artıyoruz. Çocuklarımız bu parklarda oyun oynayacak ve zamanlarını verimli geçirebilecek. Ayrıca vatandaşlarımızın dinlenmesi ve spor yapması amacıyla fitness aletlerini de yaşam alanlarına yerleştiriyoruz. Her yaştan hemşerilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya gayret gösteriyoruz" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Habermetre

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