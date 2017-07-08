Erzincan Belediye Başkanı ve heyeti Almanya'da



Taner Tüzün / Nürnberg, 8 Temmuz, (DHA) - Slovakya'da çöp arıtma tesislerini gezen Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ile beraberindeki çeşitli partiye mensup meclis üyelerinden oluşan 10 kişilik heyet, Elele Engellilere Yardım Konfederasyon'unun davetlisi olarak geldikleri Nürnberg'de, hemşerileri CSU Nürnberg Uyum meclisi Üyesi İsmail l Akpınar eşliğinde Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül'ü makamında ziyaret ettiler.



Konsolosluk binasında, Konsolos Gürol Baş tarafından kapıda karşılanan heyet, Yavuz Kül'ün makam odasında ağırlandılar. Kül, misafirlerine ikramda bulunurken, Konsolosluk ve Nürnberg'de bulunan Türk topluma hakkında bilgiler verdi. Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy da, konsolosluk çalışmalarını överek, 'Ülkemizin itibarlı oluşunu, sizlerin çalışmalarına borçluyuz' dedi.



Başsoy daha sonra Başkonsolos Yavuz Kül'e hediyesini sundu. Heyet, Başkonsolos tarafından Sofra Restoranında ağırlandı. Yemekte, UETD Nürnberg Başkanı Yılmaz Deliduman, Müsiad Başkan Emin Bayram, Fürth Belediyesi Meclis Üyeleri Ayhan Yeşil, Aydın Kaval hazır bulundu. Heyet yarın (8 Temmuz) akşamı Elele Konfederasyonu'nun düzenlediği etkinliğe katılacak.



Erzincan heyetinde, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Başkan Yardımcısı Halil Mutlu, Özel Kalem Müdürü Fatih Karatepe, Meclis üyeleri Yaşar Nergiz, Gökhan Ulutaş, Caner Sağır, İlhan Akpınar, Ali Ekber Yeşil, Zihinsel Engellileri Koruma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Gül Çağlıdil ve eşi Fevzi Çağlıdil bulunuyor.