Erzincan Barosundan avukatlara sağlık paketi Erzincan Barosu, baroya üye 220 avukat ve stajyer avukatlarına yönelik korona virüs (Kovid-19 ) tedbirleri kapsamında hazırladığı sağlık paketini üyelerinin adresine teslim ediyor.

Erzincan Barosu, baroya üye 220 avukat ve stajyer avukatlarına yönelik korona virüs (Kovid-19 ) tedbirleri kapsamında hazırladığı sağlık paketini üyelerinin adresine teslim ediyor.

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Erzincan Barosu Başkanı Av. Adem Aktürk, "Dünyayı ve ülkemizi etkileyen Kovid-19 salgını nedeniyle en fazla etkilenen meslek guruplarından bir tanesi de Avukatlık mesleği ve avukatlardır. Malumunuz adaletin tatili olmaz. Bu zor günlerde Baro üyemiz tüm meslektaşlarımız avukatlarımız görevlerinin başında, aralıksız çalışmalarını devam ettiriyorlar. Tüm avukatlarımızın sağlıkları bizler için çok önemli. Bu korana virüs ortaya çıktığı günden bu günümüze kadar Erzincan Barosu olarak tüm tedbirleri aldık. İlk olarak Erzincan adliyemizde ki odalarımızı Dezenfekte ettirdik. Odalarımıza maske, kolonya, eldiven ve Dezenfektan malzemelerini koyduk. Adliyemizde dezenfektan standımızı da açtık" dedi.

MER Plaza da bulunan baro binasında da aynı işlemleri uyguladıklarını belirten Başkan Av. Aktürk, "Zorunlu kullanımı bulunan maske ve diğer tüm dezenfektan malzemelerini de karşılayarak, Erzincan Barosu üye avukat ve stajyer avukatlarımız için içinde 20 adet maskesi, Kolonyası, Dezenfektan malzemesini, Anti bakteriyel mendil ile eldivenlerden oluşan paketi hazırlayarak 220 avukatımıza elden ulaştıracağız" diye konuştu.

Tüm meslektaşlarına seslenen Erzincan Barosu başkanı Av. Adem Aktürk, "Meslektaşlarımız ev de kalsın. Biz kendilerine bu sağlık paketlerini ulaştıracağız. Bu salgın elbet bir gün bitecek, biraz daha sabredelim, inşallah güzel günler yakın. Ben herkese evde kalın çağrısını yineliyorum. Evde kalın sağlıklı kalın" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA