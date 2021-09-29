Erzincan Baro Başkanı Aktürk mazbatasını aldı
Erzincan Barosunda hafta sonu gerçekleşen olağanüstü genel kurulda 110 oy alarak yeniden başkanlığa seçilen Adem Aktürk, mazbatasını aldı.
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Barosunda hafta sonu gerçekleşen olağanüstü genel kurulda 110 oy alarak yeniden başkanlığa seçilen Adem Aktürk, mazbatasını aldı.
Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Halil Odabaş'ın elinden aldı.
Odabaş, yeniden başkanlığa seçilen Aktürk'ü tebrik etti. - ERZİNCAN
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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri