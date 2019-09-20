Erzen antik kenti ve balıklıgölde arkeolojik kazı çalışmaları sürüyor

20.09.2019 14:41

Batman Valiliği, Kozluk Kaymakamlığı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün ortak girişimleri sonucu Erzen antik kenti ve balıklıgölde başlatılan arkeolojik kazı çalışmaları sürüyor.

Kozluk ilçesine bağlı Oyuktaş köyü Yeşilyurt mezrasında bulunan Erzen antik kenti ve balıklıgölde başlatılan arkeolojik kazı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 6 arkeolog, bir sanat tarihçisi, bir restoratör ve 12 işçiden oluşan kazı ekibi tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Kozluk Kaymakamı Osman Bilici, yürütülen kazı çalışmalarıyla ilgili uzman arkeolog Cabir Alper'den bilgi aldı.

Birçok medeniyete beşiklik ve başkentlik yapan Erzen antik kenti ve balıklıgölün tarih ve turizm açısından büyük öneme sahip olduğunu belirten Kaymakam Bilici, yapılan kazı çalışmalarının dönemler halinde devam edeceğini, devam eden kazı çalışmaları sonucunda Erzen hakkında daha kesin bilgilere ulaşılacağını ve Erzen tarihinin yeniden yazılacağını ifade etti.

(İHA)

Kaynak: İHA