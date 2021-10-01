Eruh'un Çetinkol köyünde etkinlik

SİİRT (AA) - Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Çetinkol köyünde düzenlenen etkinlikte Şeyh Ahmet Türbesi ziyaret edildi.

Eruh Belediyesince düzenlenen etkinliğe, Vali Vekili Fatih Kurt, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç, Eruh Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte, Eruh Belediyesi tarafından vatandaşlar verilen yemeğin ardından Şeyh Ahmet Türbesinde dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Uzun yıllardan günümüze kadar düzenlenen etkinliğe vatandaşlarla birlikte katıldığını belirten Ören, "Bu güzel geleneğini her sene devam etmesini arzuluyoruz. Kesilen kurbanların Allah tarafından kabul etmesini niyaz ediyoruz. Vatandaşlarımızın daha rahat gelmeleri için abdesthane, mescit ihtiyaçlarını hallettik. İnşallah gelecek seneki etkinlikte bu yolu da asfaltlayıp vatandaşlarımızın ulaşımında daha iyi sağlayacağız." diye konuştu.

Çiftçi de salgın nedeniyle etkinliğin 2 yıl aradan sonra bu yıl yoğun bir katılımla gerçekleştiğini kaydetti.