ERÜ öğretim üyesi Atabani, dünyanın en çok atıf alan araştırmacıları arasında yer aldı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Dr. Öğr. Üyesi Abdulaziz Mohamed Atabani, dünyanın en çok atıf alan araştırmacıları listesine girdi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Clarivate Analytics tarafından 21 farklı disipline göre hazırlanan ve "Web of Science" veri tabanında taranan dergilerde yayınlanan makalelerde en yüksek atıf alan araştırmacıların yer aldığı "Dünyanın En Çok Atıf Alan Araştırmacıları 2021" listesi yayınlandı.

Buna göre ERÜ Mühendislik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Atabani listeye girmeyi başardı. Atabani, dünyanın en çok atıf yapılan araştırmacıları listesine Türkiye'den giren 3 araştırmacıdan biri oldu.

ERÜ Rektörü Prof Dr Mustafa Çalış, Atabani'yi tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri

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