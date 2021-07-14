ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin mezuniyet töreni
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ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin mezuniyet töreni

ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin mezuniyet töreni
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2020-2021 eğitim dönemi mezunları diploma aldı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2020-2021 eğitim dönemi mezunları diploma aldı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, program kapsamında 5 bölümden toplam 285 öğrenci mezun oldu.

Marianne Molu Amfi'de gerçekleştirilen mezuniyet törenine, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faik Bilgili ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin kuruluşundan bu yana adından övgü ile bahsedilen fakültelerden olduğunu belirtti.

Rektör Çalış, şunları kaydetti:

"İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, çevre illerimizdeki birçok üniversitemizin de hamiliğini yapmış, kuruluşlarında ve sonraki süreçlerde akademik kadro desteği sağlayarak, eğitim öğretim hayatında bölgedeki söz sahibi fakültelerden olmuştur. Kuruluşundan bu yana adından övgü ile bahsedilen ve takdir gören önemli fakültelerimizden birisi olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, güncelleştirilen bir müfredat çerçevesinde öğrencilerimize iyi bir teorik eğitim sağlamaktadır. Pratikte ise sektörle iç içe olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, gerek kariyer günleri etkinlikleri gerekse düzenlediği panel ve sempozyumlar ile sektör temsilcileri ile öğrencilerimiz bir araya getirerek öğrencilerimiz ve sektör temsilcileri arasında iletişim bağını da güçlendirmekte ve mesleki gelişimlerine katkı sunarak, onları iş hayatına en iyi şekilde hazırlamaktadır. Ülkemizin saygın üniversiteleri arasında yer alan ve mensubu olmaktan her zaman gurur duyacağınız Erciyes Üniversitesinden güzel bir eğitim hayatını geride bırakarak, bugün iş hayatına atılan ve meslek hayatınız için gerekli bilgi, birikim ve donanıma sahipsiniz."

Tören, fakülte birincisi Hakan Kanpolatın mezuniyet kütüğüne plaket çakması ve mezun öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından sona erdi.

ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin mezuniyet töreni

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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