Ertan Özyiğit kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ertan Özyiğit'in hayatı ve biyografisi!

Kayıt Dışı programı sunucusu, Yönetim ve İletişim Stratejisti, araştırmacı yazar, TV program yapımcısı Ertan Özyiğit kimdir, kaç yaşında, aslen nerelidir merak ediliyor. Peki, Ertan Özyiğit kimdir? Detaylar yazımızda...

ERTAN ÖZYİĞİT KİMDİR?

Ertan Özyiğit, 1963 Ankara doğumludur. Ertan Özyiğit TV 100 ekranlarında "Ertan Özyiğit ile Kayıt Dışı" programını sunmaktadır. Ertan Özyiğit aynı zamanda, Yönetim ve İletişim Stratejisti ve araştırmacı yazardır.

Ertan Özyiğit doğum tarihi : 1963

Ertan Özyiğit kaç yaşında : 59 yaşında

Ertan Özyiğit nereli : Ankara

Ertan Özyiğit mesleği ne : Yönetim ve İletişim Stratejisti, Araştırmacı yazar, TV program yapımcısı

Ertan Özyiğit, Aytunç Altındal'ın öğrencisi ve Anadolu Üniversitesi Ekonomi mezunudur. Birçok tartışma programı sunuculuğu yakan Ertan Özyiğit şimdilerde TV100 ekranlarında "Ertan Özyiğit ile Kayıt Dışı" programını sunmaktadır. Araştırmacı yazar olan Ertan Özyiğit'in birçok kitabı bulunmaktadır. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Ertan Özyiğit'in twitterda toplam 372 bin takipçisi bulunmaktadır.

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