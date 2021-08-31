Ersoy: "(Ferhan Şensoy'un vefatı) Tiyatromuzun ve tüm sanat camiamızın başı sağ olsun"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde Arkeoloji ve Etnografya Dergisi'nin tanıtımı için düzenlenen törene katıldı.