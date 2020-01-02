Ersin Korkut sosyal medya fenomi oldu
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Ersin Korkut sosyal medya fenomi oldu

Feride'nin abisi olan Elektro Ferit, gerek tarzı, gerek arabası, gerekse bağlaması ile çok konuşulacak.

02.01.2020 16:17 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:18
Ersin Korkut sosyal medya fenomi oldu

Senaryosunu 'nın kaleme aldığı, 24 Ocak'ta beyaz perde izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan "Feride" filminde sosyal medya fenomeni olma çabasıyla videolar çeken bir karakteri canlandıran , filmde "Elektro Ferit" karakteriyle çok güldürecek.

Yer altında kahraman kostümleri dikilen bir atölye de terzilik yapan Feride'nin, emek ve sevgi hırsızı patronuna baş kaldırıp iddialaşması ve daha sonra moda devlerine kafa tutan yolculuğunu anlatan film, gücünü sevgiden alan kahramanların hikayesini seyirciyle buluşturacak.

Yapımcılığını UNG Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ali Yorgancıoğlu ve Zeynep Çamcı'nın birlikte oturduğu filmde; Zeynep Çamcı, Ersin Korkut, Barış Yıldız, Anıl Tetik, Osman Akça, Ceren Taşçı, Ali Barkın, Aycan Koptur, Fırat Sobutay gibi başarılı birçok isim rol alıyor.

Kaynak: Bültenler
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