Ersin Düzen neden istifa etti? Ersin Düzen istifa mı etti, ne oldu? Ersin Düzen niye istifa etti?
Ersin Düzen niye istifa etti? sorusu son dönemde en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Dün Hollanda karşısında alınan 6-1'lik mağlubiyetin yankıları devam ediyor. Peki, Ersin Düzen neden istifa etti? Ersin Düzen istifa mı etti? Ersin Düzen niye istifa etti?
Dün alınan Hollanda karşısındaki 6-1'lik ezici mağlubiyetin ardından eleştiri oklarının hedefinde TFF ve Şenol Güneş yer alıyor. Şenol Güneş'i eleştiren isimler arasında TFF'de Basın Danışmanlığı görevinde yer alan Ersin Düzen'de yer almakta. Vatandaşlar Ersin Düzen ile ilgili olarak "Ersin Düzen neden istifa etti? Ersin Düzen istifa mı etti? Ersin Düzen niye istifa etti?" sorularını araştırmakta.
ERSİN DÜZEN NEDEN İSTİFA ETTİ?
7 Eylül 2021 tarihinde Hollanda karşısında alınan 6-1'lik sonucun ardından Şenol Güneş'e "Şenol Güneş, Cebelitarık maçının ilk yarısındaki kötü oyun için "Rakibimiz Hollanda karşısında da iyi savunma yaptı. 41 dk gol yemediler" demişti. Cebelitarık kadar olamadık! A,B,C plan tutmadı, senin harf bitti. Z raporunu alsak mı artık hocam?!" tweetini atan Düzen,8 Eylül 2021 tarihinde TFF Başkanı Nihat Özdemir'le yaşananları görüştü. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
Ersin Düzen Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hollanda yenilgisinin, attığım twit üzerinden yorumlanıp, tartışılmasını ve açıklamaları üzülerek takip ettim. Sn Nihat Özdemir'e de düşüncelerimi ifade edip, ayrılmamın daha uygun olacağını söyledim. Sn Başkan ve yönetime teşekkür ediyor, Milli Takımımıza başarılar diliyorum" ifadeleriyle ayrılığı duyurdu.
"ŞEYTANİ DÜZEN VAR"
Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından "Şeytani bir düzen var" göndermesi yapmıştı. Güneş ayrıca, "6 ay önce övenler şimdi gitmemi istiyor. Gelmem için yalvarıyorlardı" ifadelerini kullanmıştı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.