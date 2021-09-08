Ersin Düzen neden istifa etti? Ersin Düzen istifa mı etti, ne oldu? Ersin Düzen niye istifa etti?

Ersin Düzen niye istifa etti? sorusu son dönemde en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Dün Hollanda karşısında alınan 6-1'lik mağlubiyetin yankıları devam ediyor. Peki, Ersin Düzen neden istifa etti? Ersin Düzen istifa mı etti? Ersin Düzen niye istifa etti?