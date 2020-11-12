Ersin Destanoğlu neden ceza aldı? Ersin Destanoğlu kaç maç ceza aldı? Ersin Destanoğlu biyografisi!

Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu'na ceza verildi. Peki, Ersin Destanoğlu neden ceza aldı? Ersin Destanoğlu kaç maç ceza aldı? Ersin Destanoğlu biyografisi!

TFF tarafından yayınlanan yazıya göre bazı futbolculara ceza verildi. Peki, Ersin Destanoğlu neden ceza aldı? Ersin Destanoğlu kaç maç ceza aldı? Ersin Destanoğlu biyografisi!

ERSİN DESTANOĞLU NEDEN CEZA ALDI?

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Gaziantep FK maçında rakip oyuncuya yönelik ciddi faulü sebebiyle ceza verdi. TFF tarafından yapılan açıklamalarda; "BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu ERSİN DESTANOĞLU'nun, 06.11.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına" karar verildiği bildirildi.

ERSİN DESTANOĞLU KAÇ MAÇ CEZA ALDI?

PFDK, Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'na rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle iki maç men cezası verdi. Böylece Ersin, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında kalede olamayacak.

ERSİN DESTANOĞLU KİMDİR?

Ersin Destanoğlu 1 Ocak 2001 tarihinde, Gaziosmanpaşa, İstanbul doğumluudr. Beşiktaş takımında kaleci pozisyonunda oynayan Türk futbolcudur. Ersin, futbola 11 yaşında Bayrampaşa altyapısında başladı. 1 sezon sonra Beşiktaş altyapı takımına geldi. 2013-2017 yılları arasında Beşiktaş altyapı takımında forma giyen Ersin, 8 Eylül 2017 tarihinde Beşiktaş ile profesyonel sözleşme imzaladı. 2018-19 sezonunda 19 Yaş Altı Elit Gelişim Ligi'nde 18 maça çıkan DestanoğluLoris Karius'un takımdan ayrılmasının ardından Haziran 2020'de takımın birinci kalecisi oldu. Destanoğlu, Beşiktaş formasıyla ilk profesyonel maçına 13 Haziran 2020 tarihinde Süper Lig'de 2-1 yenildikleri Antalyaspor karşısında çıktı