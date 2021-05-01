Ersay Üner kimdir? İbo Show konuğu Ersay Üner kaç yaşında, nereli?

9 yıl aranın ardından ekranlara dönen İbo Show'un bu haftaki konuğu Ersay Üner oluyor... Peki, İbo Show konuğu Ersay Üner kimdir? İbo Show konuğu Ersay Üner kimdir? Ersay Üner kaç yaşında, nereli?

Yıllar sonra ekrana geri dönen İbo Show, birbirinden değerli konuklarıyla izleyicilerin karşısına çıkıyor. 13 Şubat akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan İbo Show'un bu haftaki konuklarından biri de Ersay Üner. Peki, İbo Show konuğu Ersay Üner kimdir? Ersay Üner kaç yaşında, nereli?

ERSAY ÜNER KİMDİR?

Doğum tarihi: 7 Ekim 1978

Kaç yaşında: 42

Nereli:Seydişehir

Boy: 1,85 m

Konya Seydişehir doğumlu müzisyen, babasının memur olarak görev yaptığı belediye düğün salonunda müzikle tanıştı. Ersay Üner'in imza attığı şarkılar arasında; "Afedersin", "Bebek", "Herkes hak ettiği gibi yaşıyor", "Mucize", "Tatil", "Unuttum"; Nâlân'ın "Gücüm Yetmez", Ebru Gündeş'in "Söyleyin", "Kızıl Mavi"; Ziynet Sali'nin "Hava Hoş"; Sibel Tüzün'ün "Yaz Aşkı"; bulunmaktadır.

Albümleri

• Nokta (2019)

Single'ları

• "Yürüdüm" (2015)

• "Tatlım Tatlım (Orijinal Film Müziği)" (2017)

• "Tatlım Tatlım (Bayraşa Remix)" (2017)

• "İki Aşık" (2017)

• "Seni Soruyorlar" (2021)