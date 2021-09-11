Erşan Kuneri ne zaman başlayacak? Erşan Kuneri konusu ve oyuncuları kimler? - Haberler
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Erşan Kuneri ne zaman başlayacak? Erşan Kuneri konusu ve oyuncuları kimler?

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Erşan Kuneri ne zaman başlayacak? Erşan Kuneri konusu ve oyuncuları kimler?

Başrollerinde Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Bülent Şakrak ve Nilperi Şahinkaya gibi usta isimlerin yer aldığı Erşan Kuneri dizisinin çekimlerine başlanmıştı. Peki, Erşan Kuneri ne zaman başlayacak? Erşan Kuneri konusu ve oyuncuları kimler? Erşan Kuneri yayın tarihi ne zaman? Erşan Kuneri fragmanı çıktı mı?

Başrollerinde Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Bülent Şakrak ve Nilperi Şahinkaya gibi usta isimlerin yer aldığı Erşan Kuneri dizisinin çekimlerine başlanmıştı. Peki, Erşan Kuneri ne zaman başlayacak? Erşan Kuneri konusu ve oyuncuları kimler? Erşan Kuneri yayın tarihi ne zaman? Erşan Kuneri fragmanı çıktı mı? İşte detaylar haberimizde… Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

ERŞAN KUNERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Merakla beklenen Erşan Kuneri tiplemesinin dizisinin 2022 yılında seyiriciyle buluşması bekleniyor.

ERŞAN KUNERİ KONUSU NEDİR?

Cem Yılmaz'ın yeni dizisindeki karakterlerden bir tanesi olan Erşan Kuneri, GORA ile Arif V 216 isimli filmlerden tanıdığımız film yapımcısı ve eğlence mekanının sahibidir. Dizi içinde filmin yapımcısı olarak tanınan Erşan Kuneri'nin 1975 ve 1978 seneleri arasındaki sinema macerası anlatılacak.

ERŞAN KUNERİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin oyuncu kadrosunda Yılmaz ve Mola'nın yanı sıra Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Bülent Şakrak, Necip Memili ve Nilperi Şahinkaya gibi isimler yer alıyor.

Erşan Kuneri ne zaman başlayacak? Erşan Kuneri konusu ve oyuncuları kimler?

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