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Erotomani nedir? Masumiyet Erotoman nedir? Erotomani belirtileri neler?

03.03.2021 23:56 | Son Güncelleme: 04.03.2021 00:00
Erotomani nedir? Masumiyet Erotoman nedir? Erotomani belirtileri neler?

Masumiyet dizisinde gördüğümüz ve merak ettiğimiz Erotomani nedir? Masumiyet Erotoman nedir? Erotomani belirtileri neler?

Günlük hayatta sıkça görülen ve tedavi edilmesi gereken Erotomani nedir? Masumiyet Erotoman nedir? Erotomani belirtileri neler?

EROTOMANİ NEDİR?

Halk arasında karşılıksız, takıntılı ve platonik aşk olarak bilinir ve kişinin birinin kendisine âşık olduğuna inandığı sanrılı bozukluk olarak bilinir. Erotomanik kişi çok sevildiğini ve sevdiğini ama çeşitli nedenlerle aşığının bunu belli edemeyip uzaklaşmak zorunda kaldığını düşünür.

EROTAMANİ BELİRTİLERİ NEDİR?

Birinin ona âşık olduğu konusunda kesin ve değişmez bir takıntıya saplanmış olmasıdır.

Sürekli mektup yazma, e-posta, hediye gönderme ve telefon etme, gözetim ve taciz şeklinde davranışlar sergiler.

Aşığı olduğunu düşündüğü kişinin bunu reddetmesine ve aksine tüm kanıtlara rağmen ona âşık olduğu inancı değişmez.

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