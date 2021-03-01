Erol Özmandıracı kimdir, kaç yaşında? Galatasaray YK üyesi ve Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı'nın hayatı ve biyografisi!

Spor dünyasının bilenen isimlerinden biri olan Erol Özmandıracı hakkında Erol Özmandıracı kimdir, kaç yaşında? Erol Özmandıracı eşi kimdir? sorularının yanıtları merak ediliyor. İşte, Galatasaray YK üyesi ve Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı'nın hayatı ve biyografisi!

Erol Özmandıracı, magazin dünyasını yakından takip eden pek çok kişinin biyografisini araştırdığı isim oldu.Erol Özmandıracı, kariyeri, nereli olduğu ve yaşı ile araştırılan isimler arasında yer almaya devam ediyor. Galatasaray Spor Kulübünde Yönetim Kurulu Üyeliğini sürdüren Erol Özmandıracı, kurucu olduğu şirket bünyesinde de yönetim kurulunda yer almaktadır. Peki, Erol Özmandıracı kimdir ve kaç yaşında? İşte, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi de olan Erol Özmandıracı hakkında bazı bilgiler

EROL ÖZMANDIRACI KİMDİR?

Erol Özmandıracı, 10 Aralık 1967 İstanbul doğumludur. İlköğretimini Şişli Terakki Lisesi'nde 1974-1980 yılları arasında tamamlayan Özmandıracı, Orta ve Lise öğrenimini İngiltere'de Carmel College'de tamamladı. ABD'de Syracuse Üniversitesi'nde ekonomi tahsili yaptı.1994'e kadar Nissho Iwai Corp. Japan Trade Co. firmasında Kimya ve Metal Dep. Satış Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü.1994'te Eralteks İthalat ve Dış Ticaret şirketi kurucu ortağıdır. 2013 yılından bu yana Kurucu Partner olduğu Kendo Gayrimenkul Şirketinde Y.K. Üyeliğini yapmaktadır. 2000 yılından beri Bay Gıda Şirketinde Kurucu Partner ve Y.K. Üyeliğini sürdürmektedir. Halen, 1997 yılında ortağı olduğu Bay İnşaat'ta Y.K Üyesi'dir. GSYİAD ve GYODER'e de üye olan Erol Özmandıracı, bir erkek bir de kız çocuk babasıdır.

2019 yılında ünlü oyuncu Naz Elmas ile dünya evine girdi.

Kariyeri:

1993 - 1994

Nissho Iwai Corporation Japan Trade Co.

Kimyasal Ürünler ve Metal Departmanı

Satış Müdür Yardımcılığı

1994 - 2001

Esteks Dış Ticaret Ltd.

Ev Tekstil İmalat, Ticaret & Pazarlama

Kurucu Başkan ve CEO

2003 - 2006

Eralteks Komandit Şti.

Tekstil Kumaş İthalat & Pazarlama

Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi

2000 (- Devam etmekte)

Bay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kuru Gıda (Pirinç/Çeltik) Ticaret

Kurucu ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi

1997 (- Devam etmekte)

Bay İnşaat İthalat ve Ticaret A.Ş

Arsa/Proje Geliştirme & İnşaat

Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi

Üyelikleri

Galatasaray Spor Kulübü İstanbul