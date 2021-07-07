Erol Özgüner kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Dr. Naim Erol Özgüner kimdir, hayatı ve biyografisi!

İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Erol Özgüner kimdir merak ediliyor. Haberler.com Youtube kanalına konuk olan Dr. Naim Erol Özgüner'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak konusu oldu. Peki, Erol Özgüner kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Detaylar haberimizde...

İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Erol Özgüner, İBB'nin açık veri platformu hakkında, İstanbul'un depreme hazır olup olmadığı ve İBB blok zincir hakkında konuşuldu. Peki, Erol Özgüner kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

NAİM EROL ÖZGÜNER KİMDİR?

Dr. Naim Erol ÖZGÜNER, 1971 İstanbul doğumludur. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezuniyetinden sonra aynı bölüm de yüksek lisans ve doktora çalışmasını tamamlayarak Doktor ünvanı almaya hak kazanmıştır. Sonrasında Bilgi Üniversitesinde MBA eğitimini tamamlamıştır. 4 yıl Kocaeli üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde asistanlık görevi ve üniversite Dış İlişkiler Müdürlüğü görevlerini yürüttükten sonra 2000 yılında Turkcell İletişim Hizmetleri Şİrketinde GSM Hücre Planlama Mühendisi olarak göreve başlamıştır. Turkcell Türkiye'nin yanısıra Ukrayna, Gürcistan, Belarus'taki GSM şebekelerinin tüm elektronik ve IT sistem altyapılarının kurulması ve yönetilmesi projelerinde üst düzey yönetici olarak rol almış, son olarak Turkcell sabit ve mobil şebeke operasyonları bölümünü yönetmiştir. 2016 yılından bu yana büyük veri, veri analitiği, yapay zeka ve makine öğrenmesi konularında çalışan CF Telekom firmasında Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. İngilizce bilmektedir. 1 kız çocuğu sahibidir. 24.07.2019 tarihi itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı olarak atanmıştır.

Kaynak : İBB

HABERLER.COM KONUĞU OLDU!

İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Erol Özgüner, İBB'nin açık veri platformu hakkında, İstanbul'un depreme hazır olup olmadığı ve İBB blokzincir hakkında konuşuldu.

"İstanbul Teknolojik Olarak Depreme Hazır Mı? | İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Erol Özgüner" başlıklı videomuzu Youtube haberler.com sayfasından izleyebilirsiniz.