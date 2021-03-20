Erol Köse'nin İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesiyle ilgili paylaşımı takipçilerini kızdırdı
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Erol Köse'nin İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesiyle ilgili paylaşımı takipçilerini kızdırdı

20.03.2021 09:51 | Son Güncelleme: 20.03.2021 10:31
Erol Köse'nin İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesiyle ilgili paylaşımı takipçilerini kızdırdı

Kamuoyunda "İstanbul Sözleşmesi" adıyla bilinen "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi", Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye bakımından feshedildi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erol Köse'nin "Sözleşme geldiğinden beri şiddet ve boşanmalar arttı" demesi tepki çekti.

Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi, 11 Mayıs 2011 tarihinde imzaya açılmış ve 1 Ağustos 2014'te yürürlüğe girmişti. Karar dün akşam resmi gazetede de yayınlandı.

"SÖZLEŞME ÜLKEYE GİRİNCE ŞİDDET 100 KAT ARTTI"

Kısa sürede ülkenin gündemine oturan konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan sunucu Erol Köse tepki çeken bir paylaşım yaptı. Resmi gazetede yayınlanan kararın fotoğrafını paylaşan Köse, "İstanbul Sözleşmesi feshedildi. Eldeki verilere göre bu sözleşme bu ülkeye girdiğinden beri kadına şiddet 100 kat artmış ve boşanmalar artmış, birçok Avrupa ülkesinde de bu sözleşme yasak... Kadın hakları savunucuları İstanbul Sözleşmesi uygulansın dediyse de unuttukları şu ki bu sözleşme yürürlükteydi zaten ve şiddet artmıştı korumuyordu, erkekleri adeta şiddete teşvik ediyordu özetle işe yaramıyor ve aileleri yok ediyordu. İddiaları zaten uzun zamandır mevcuttu" ifadelerini kullandı.

Erol Köse'nin İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesiyle ilgili paylaşımı takipçilerini kızdırdı

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Köse'nin paylaşımını gören birçok sosyal medya kullanıcısı "Sözleşme kabul edildiği için mi şiddet arttı bu söyledikleriniz saçmalık" ve "Uygulanmıyordu ki şaka mı yapıyorsunuz" gibi yorumlar yapıldı.

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararında, şu ifadelere yer verildi: "Türkiye Cumhuriyeti adına 11 Mayıs 2011 tarihinde imzalanan 10 Şubat 2012 tarihli ve 2012/2816 Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanan 'Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin Türkiye Cumhuriyeti tarafından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir."

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Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları (8)
CAN DEP: Görünen köy klavuz istemez..hemsehrim dogru söylemis..
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MEMET: SAPKIN AVRUPAİ SÖZLEŞME TOPLUMU ÇOK TAHRİP ETTİ LAİK KOKONALAR VE FEMİNİST LGBT DERNEKLERİ TOPLUMA ÇOK ZARAR VERDİ BU SAPKINLIK SÖZLEŞMEYLE
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X: yeniden yapılanmalıyız. . . . tepeden tırnağa. . . baştan sona. . .
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