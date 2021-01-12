Erol Köse'den Gonca Vuslateri'ye yanıt: Senin zekana yakıştıramadım
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Erol Köse'den Gonca Vuslateri'ye yanıt: Senin zekana yakıştıramadım

12.01.2021 14:34 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:39
Erol Köse'den Gonca Vuslateri'ye yanıt: Senin zekana yakıştıramadım

Erol Köse, geçtiğimiz günlerde Vuslateri için, "Bu kız üst perdeden konuşuyor.

Erol Köse, geçtiğimiz günlerde Vuslateri için, "Bu kız üst perdeden konuşuyor. 'Ben Türkler ile çıkmam, onlardan çocuk yapmam' Ama gitti Hakan Altun ile sevgili olup arabeskin göbeğine düştü" demişti.

Bu sözlere Twitter hesabından yanıt veren Vuslateri, Seda Sayan'ın 10 yıl öncesine ait videosunu paylaşarak, "Hep güç veriyor su monolog" diyerek paylaştı.

10 YIL GEÇ KALDIN!

Erol Köse ise Vuslateri'nin bu hamlesinin ardından UçanKuş TV'deki "Canlı Masa" programında cevap verdi:

Goncacığım, 10 yıl geç kaldın!  Artık biz Seda Sayan ile küs değiliz... Zaman aşımına uğradı. Senin zekana yakıştıramadım. Senin seviyen buysa  benim de bu düzeyde misilleme yapma hakkım var. Hazır ol!

Kaynak: Hürriyet

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