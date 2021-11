Erol Köse'den Cem Yılmaz-Yılmaz Erdoğan itirafı

Flash Tv'de yayınlanan ve Seyhan Soylu' nun moderatörlüğünü yaptığı "Al Sana Haber " in daimi yorumcuları arasında Nihat Doğan, Ebru Polat ve Bahar Candan'ın yer aldığı programda artık her gün farklı bir başarılı magazin duayeni gazetecisi, konuk yorumcu olarak yer alacak. Farklı kimliklerden oluşan ünlü yorumcuları kadrosuna dahil etmeye devam eden "Al Sana Haber " programında bundan böyle gazeteci Özlem Uçar, her Cuma yorumlarıyla programa renk katacak. Yayınlandığı günden beri haberler i ile gündem olan "Al Sana Haber " de dün yine flash açıklama Erol Köse ' den gelmişti. Tv ekranlarında ilk kez açıklıyorum ve bombayı patlatıyorum diyen Erol Köse;" Uzan döneminde ben Gora filmini çekerken, bir uzay gemisinin komutanı da, Zeki Alasya–Metin Akpınar olsun dedim Cem Yılmaz ' a. Ancak Cem Yılmaz, isimleri reddederek, onlar olursa ben oynamam, onların isimleri beni aşar. Ayrıca Şafak Sezer' i de istemedi. Kavga dövüş ben ikna ettim." açıklamasında bulunurken sözlerini "Ayrıca Metin Akpınar, Cem Yılmaz için; oyunculuk kumaşı işe yaramaz. Zeki bir çocuk ama Cem Yılmaz' dan oyuncu olmaz, o yeteneğe sahip değil dedi" diyerek bombayı atmış ama detayları konuşmamıştı.