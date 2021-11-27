Erol Köse'den Cem Yılmaz-Yılmaz Erdoğan itirafı
Erol Köse, katıldığı programda Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan hakkında dikkat çeken bir itirafta bulundu. Köse; "Bana ilk Cem Yılmaz başvurdu. Beni kurtar BKM' den' diyerek. Ben komedinin Tarkan'ıyım, Yılmaz Erdoğan ise Mustafa Sandal'ı." dedi.
Flash Tv'de yayınlanan ve Seyhan Soylu' nun moderatörlüğünü yaptığı "Al Sana Haber" in daimi yorumcuları arasında Nihat Doğan, Ebru Polat ve Bahar Candan'ın yer aldığı programda artık her gün farklı bir başarılı magazin duayeni gazetecisi, konuk yorumcu olarak yer alacak. Farklı kimliklerden oluşan ünlü yorumcuları kadrosuna dahil etmeye devam eden "Al Sana Haber" programında bundan böyle gazeteci Özlem Uçar, her Cuma yorumlarıyla programa renk katacak. Yayınlandığı günden beri haberler i ile gündem olan "Al Sana Haber" de dün yine flash açıklama Erol Köse' den gelmişti. Tv ekranlarında ilk kez açıklıyorum ve bombayı patlatıyorum diyen Erol Köse;" Uzan döneminde ben Gora filmini çekerken, bir uzay gemisinin komutanı da, Zeki Alasya–Metin Akpınar olsun dedim Cem Yılmaz' a. Ancak Cem Yılmaz, isimleri reddederek, onlar olursa ben oynamam, onların isimleri beni aşar. Ayrıca Şafak Sezer' i de istemedi. Kavga dövüş ben ikna ettim." açıklamasında bulunurken sözlerini "Ayrıca Metin Akpınar, Cem Yılmaz için; oyunculuk kumaşı işe yaramaz. Zeki bir çocuk ama Cem Yılmaz' dan oyuncu olmaz, o yeteneğe sahip değil dedi" diyerek bombayı atmış ama detayları konuşmamıştı.
Bugün ise detayları konuşmak üzere canlı yayına bağlanan Erol Köse: " İkinci bir bomba daha patlatayım; aslında bana ilk Cem Yılmaz başvurdu abi beni kurtar BKM' den diyerek. Ben komedinin Tarkan'ıyım, Yılmaz Erdoğan ise Mustafa Sandal'ı. Ben birim o iki dedi. ve ben güzel de bir para vererek anlaşma yaptım Cem Yılmaz gösterileri ve sinema filmleri yapmak üzere. Yılmaz Erdoğan bana mail attı bizim ekmeğimizle neden oynadın diyerek. Ben de onun üzerine Cem Yılmaz'ın mesajını attım bak kardeşim teklif buradan geldi diyerek. Ondan sonra Yılmaz Erdoğan benden özür diledi. Ondan sonra ilk proje Gora filmini yapacağız o zaman bu Metin Akpınar – Zeki Alasya mevzusu oldu. Onlar demode dedi. Ben de onlar demode değil klasiktir dedim. Onun üzerine Cem Yılmaz resmen küstü ve Şafak Sezer' i de istemiyorum dedi. Neyse kavga dövüş bir şekilde ikna ettik Şafak Sezer' i kabul etti. Ama bahtsız bir film oldu. Uzan olayı oldu. BDDK filme el koydu. Ama sonra filmi kim aldı dersiniz? Yılmaz Erdoğan yani BKM satın aldı." diyerek yıllar sonra ilk kez bilinmeyen gerçekleri "Al Sana Haber" de anlattı.
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