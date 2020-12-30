Erol Evgin'den sokak sanatçıları ile yeni yıla özel "Yine de Güzeldir Yaşamak" konseri

Türk pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin'in, İş Sanat Sahnesi'nde sokak sanatçılarını ağırlayacağı, "Yine de Güzeldir Yaşamak" konseri, 1 Ocak akşamı saat 20.30'dan itibaren İş Sanat'ın internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ücretsiz yayımlanacak.

Türk pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin'in, İş Sanat Sahnesi'nde sokak sanatçılarını ağırlayacağı, "Yine de Güzeldir Yaşamak" konseri, 1 Ocak akşamı saat 20.30'dan itibaren İş Sanat'ın internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ücretsiz yayımlanacak.

İş Sanat, yeni yıla özel Türk pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin'in, sahnesinde sokak sanatçılarını ağırlayacağı "Yine de Güzeldir Yaşamak" konserini sanatseverlerle buluşturacak.

Dört neslin birlikte söylediği, yıllardır sevilen şarkılarıyla müzikseverlerin kalbinde özel bir yere sahip olan Erol Evgin, sevilen şarkılarını pandemi döneminde işsiz kalan müzisyen ve müzik sektörü çalışanlarına dikkati çekmek için Sokak Sanatçıları, Grup Subway, Vapurdakiler, Yasemin Yüksel, Grup Salve, Grup Kök ile seslendirecek.

Konser, 1 Ocak akşamı saat 20.30'dan itibaren İş Sanat'ın internet sitesinden, sosyal medya hesaplarından ücretsiz yayımlanacak ve sezon sonuna kadar izlenebilecek.

Sokak sanatçılarıyla bu özel projede bir araya gelen Erol Evgin, "Umutsuzluk bulaşıcıdır. Umut ise dalga dalga yayılır. Sanat umut demektir. Bu zorlu günlerde bu konser, herkese umut olsun. Her şeye rağmen 'Yine de Güzeldir Yaşamak.'" ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı