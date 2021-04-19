Erol Demiröz kimdir? Erol Demiröz kaç yaşındaydı? Erol Demiröz vefatı!

Tiyatro ve sinema oyuncularımızdan olan Erol Demiröz, Güneşi Gördüm, Mucize gibi tanınmış filmlerde rol almıştı. Değerli sanatçımız dün alınan haberlere göre yaşamını yitirdi. Sevilen sanatçının vefatı'nı Mahsum Kırmızıgül sosyal medya hesabından duyurdu. Usta sanatçının hayatı, kariyeri, kim olduğu merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Erol Demiröz kimdir? Erol Demiröz kaç yaşındaydı? Erol Demiröz vefatı! Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Tiyatro ve sinema oyuncularımızdan olan Erol Demiröz, Güneşi Gördüm, Mucize gibi tanınmış filmlerde rol almıştı. Değerli sanatçımız dün alınan haberlere göre yaşamını yitirdi. Sevilen sanatçının vefatı'nı Mahsum Kırmızıgül sosyal medya hesabından duyurdu. Usta sanatçının hayatı, kariyeri, kim olduğu merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Erol Demiröz kimdir? Erol Demiröz kaç yaşındaydı? Erol Demiröz vefatı! Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EROL DEMİRÖZ KİMDİR?

Erol Demiröz, 29 Mayıs 1940 yılında Diyarbakır'da doğan tiyatro ve sinema oyuncusudur.

Erol Demiröz eğitimini, 1952 yılında ilkokul, 1958 yılında ortaokulu ve liseyi Ziya Gökalp okullarında tamamlamıştır.

Yükseköğrenimini ise Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi ( Gazi Üniversitesi İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi)'nde tamamladı.

Askerliğini İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaptı.

1961 yılında 1961 yılında Halkevleri Genel Merkezi'nde tiyatro çalışmalarına başlamıştı.

1968 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda (AST) oyuncu ve yönetmen kadrosunda yer alarak yüzlerce oyunda rol almıştı, onlarca oyunu sahneye koydu.

Erol Demiröz, Yılmaz Güney'in "Sürü" filmi başta olmak üzere on beş kadar sinema filmde oynamıştı. Türkiye'de ilk televizyon çocuk dizisi olan "Harun" başta olmak üzere, birçok senaryoda imzası vardı.

"Babalar ve Oğullar" adlı televizyon dizisinde rol almıştı.

Mahsun Kırmızıgül'ün senaryolarını yazıp yönettiği "Beyaz Melek" ile "Güneşi Gördüm" adlı filmlerde de önemli roller üstlenmişti.

Sanat yaşamını İstanbul'da sürdüren Erol Demiröz, 1977 yılında, "Ulvi Uraz En İyi Yönetmen Ödülü"nü almıştı.

EROL DEMİRÖZ KAÇ YAŞINDAYDI?

Erol Demiröz, 29 Mayıs 1940 doğumlu olup 18 Nisan 2021 tarihinde, 81 yaşında vefat etmiştir.

EROL DEMİRÖZ VEFATI!

Erol Demiröz İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 18 Nisan 2021 tarihinde hayatını kaybetti. 81 yaşında yaşamını yitiren değerli sanatçının vefatı sosyal medya üzerinden duyuruldu.

Erol Demiröz'ün vefatını, başta Ankara Sanat Tiyatrosu, "Erol abimizi kaybettik" sözleriyle duyurdu.

Bununla birlikte, birçok projesinde rol aldığı filmlerin senaristi olan Mahsum Kırmızıgül, değerli sanatçı Erol Demiröz'ün vefatını ""Tiyatro ve sinema dünyasının en büyük ustası Erol Demiröz babamız vefat etti. Benim için çok değerli olan bir abiyi, babayı, ustayı, hemşehrimi kaybettik. Ahhh Erol baba ah.. Duruşun, fikirlerin, asaletin, insanlığın bize çok şey kattı. Bendeki yerin çok başkaydı. Seni unutmayacağız" notuyla duyurdu.

EROL DEMİRÖZ'ÜN ROL ALDIĞI BAZI DİZİ VE FİLMLER

Film ve dizileri



2008-Hayatın Tuzu (Sinema Filmi)

2009-Güneşi Gördüm (Haydar, Sinema Filmi)

2009-Acı (Muhtar Davut, Sinema Filmi)

2009-Kasaba (TV Dizisi)

2012-Babalar ve Evlatlar (TV Dizisi)

2014-Sadece Sen (Ziya, Sinema Filmi)

2015-Mucize (Muhtar Davut, Sinema Filmi)

2017- Vezir Parmağı (Vezir, Sinema Filmi)

2019- Mucize 2: Aşk (Muhtar Davut, Sinema Filmi)

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