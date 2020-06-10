Erol Ayyıldız kimdir? Erol Ayyıldız kaç yaşında ve nereli? Erol Ayyıldız hayatı ve biyografisi! Yeni Esişehir valisi Erol Ayyıldız!
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Erol Ayyıldız kimdir? Erol Ayyıldız kaç yaşında ve nereli? Erol Ayyıldız hayatı ve biyografisi! Yeni Esişehir valisi Erol Ayyıldız!

Eski İzmir valisi Erol Ayyıldız Eskişehir valiliğine atandı. Herkesin merak ettiği isim Erol Ayyıldız hakkında merak edilenler haberimizde. Erol Ayyıldız kimdir? Erol Ayyıldız kaç yaşında ve nereli? Erol Ayyıldız hayatı ve biyografisi!

Erol Ayyıldız kimdir? Erol Ayyıldız kaç yaşında ve nereli? Erol Ayyıldız hayatı ve biyografisi! Yeni Esişehir valisi Erol Ayyıldız!
10.06.2020 11:27 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:31

Vali Erol Ayyıldız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayınladığı atama kararnamesi ile Eskişehir valiliğine atandı. Vali Erol Ayyıldız hakkında merak edilenler haberimizde. Erol Ayyıldız kimdir ve nereli?

EROL AYYILDIZ KİMDİR?

Erol Ayyıldız, (d. 1966, Piraziz, Giresun), Türk bürokrat ve İzmir Valisi. 1 Haziran 2016 tarihinden beri İzmir Valiliği görevini sürdürmektedir. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1989 yılında Ordu Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başlamıştır. Sırası ile Ulubey, Ekinözü, Kozaklı kaymakamlıkları, Bitlis Vali Yardımcılığı, Çayeli Kaymakamlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı yapmıştır. Bakanlar Kurulunun 11 Ağustos 2011 tarih ve 2011/2153 sayılı Kararı ile Zonguldak Valiliği görevine atanmıştır. 2 Ağustos 2013 tarih ve 2013/5197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Aydın Valiliğine atanmıştır. 1 Haziran 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile İzmir Valiliğine atanmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Erol Ayyıldız kimdir? Erol Ayyıldız kaç yaşında ve nereli? Erol Ayyıldız hayatı ve biyografisi! Yeni Esişehir valisi Erol Ayyıldız!
EROL AYYILDIZ
umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

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