Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları Moskova'da bir araya geldi

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, Rusya'nın Dağlık Karabağ'da ateşkes çağrısı yapması sonrası bugün Moskova'da bir araya geldi. Savaşı bitirecek görüşmeden gelen ilk fotoğrafta tarafların oldukça gergin olduğu görüldü.

Dünyanın gözü Moskova'da! Rusya Devlet Başkanı Putin'in çağrısını kabul eden Azerbaycan ve Ermenistan ateşkes müzakeresi için Moskova'da bir araya geldi. Rusya Dışişleri bakanı Sergei Lavrov'un ev sahipliğindeAzerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan aynı masaya oturdu.

GERGİN TARAFLARIN YÜZÜNE YANSIDI

Azerbaycan, 30 yıla yakın süredir Ermenistan tarafından işgal edilen Dağlık Karabağ için taviz vermeyeceğini belirtiyor. Görüntülerde tarafların oldukça gergin oldukları görülüyor.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov (solda) Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan (sağda)

ALİYEV "BU SON ŞANS" DEMİŞTİ

Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev görüşme öncesi devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, Ermenistan'a Dağlık Karabağ konusundaki ihtilaflarını barışçıl yollarla çözmek için "son bir şans" verdiklerini söyledi.

Aliyev ulusa sesleniş konuşmasında, "Her halükarda topraklarımızı geri alacağız. Ermenistan'a çatışmayı barışçıl yollarla çözme şansı veriyoruz. Bu onların son şansı" diye konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı daha önce de, Ermenistan askerleri çekilmediği sürece çatışmalara son verilmeyeceğini, ordularının Karabağ'ın tümünü ele geçirinceye dek operasyonlara devam edeceğini söylemişti.

DAVET ÇAĞRISI PUTİN'DEN GELMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Perşembe akşamı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la telefon görüşmeleri sonrası çatışmaların insani nedenlerle durdurulması çağrısı yapmış ve iki ülkenin dışişleri bakanlarını Moskova'ya davet etmişti.

Putin ayrıca çatışmalarda ölen askerlerin naaşlarının teslim edilmeleri ve esir takası yapılması çağrısında bulunmuştu.

Rusya'nın yanı sıra ABD ve Fransa da Güney Kafkasya'da daha büyük bir savaşın engellenmesi için çabalarını artırdı ve ateşkes çağrısı yaptı.