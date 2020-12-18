Ermenistan ordusunun Dağlık Karabağ'da döşediği mayının patlaması sonucu bir Rus subayı öldü
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Ermenistan ordusunun Dağlık Karabağ'da döşediği mayının patlaması sonucu bir Rus subayı öldü

18.12.2020 23:27 | Son Güncelleme: 18.12.2020 23:31
Ermenistan ordusunun Dağlık Karabağ'da döşediği mayının patlaması sonucu bir Rus subayı öldü

Ermenistan'ın işgali döneminde Dağlık Karabağ'da döşenen mayının patlaması sonucu bir Rus subayı hayatını kaybetti.

Ermenistan'ın işgali döneminde Dağlık Karabağ'da döşenen mayının patlaması sonucu bir Rus subayı hayatını kaybetti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dağlık Karabağ'ın Şuşa bölgesinde mayın temizleme çalışmaları esnasında patlama oldu.

Mayının patlaması sonucu yaralanan bir Rus subayı, hastaneye kaldırıldığı esnada yaşamını yitirdi.

Subayın, Rusya Uluslararası Mayın Eylem Merkezi'nde görevli olduğu belirtildi.

Geçen ay, Dağlık Karabağ'ın Sukavuşan bölgesinde cenaze arama çalışmaları esnasında mayının patlaması sonucu bir Azerbaycan askeri şehit olmuş, bölgede geçici görevli bir Rus askeri yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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