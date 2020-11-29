Ermenistan ordusundan alçak tuzak! Geri çekildiği bölgelere binlerce mayın bıraktı

Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın kendilerine çekilmek için verdiği ek süreyi el yapımı tuzaklar ve mayın döşeyerek değerlendirdiği ortaya çıktı.

Azerbaycan ordusu ile cephe hattında girdiği çatışmalarda ağır kayıplar veren ve geçtiğimiz günlerde imzalanan ateşkes anlaşması ile Dağlık Karabağ bölgesinden çekilme kararı alan Ermenistan, alçak yöntemlere başvurmaya devam ediyor.

ERMENİ ORDUSU, EK SÜREYİ MAYIN TUZAKLAYARAK DEĞERLENDİRDİ

Yapılan anlaşma kapsamında Ermenistan silahlı kuvvetleri, Azerbaycan'ın kendilerine çekilmek için verdiği ek süreyi el yapımı tuzaklar ve mayın döşeyerek değerlendirdiği ortaya çıktı.

EVLERİ DE ATEŞE VERMİŞLERDİ

Öte yandan, yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan ordusunun, Kelbecer'den çekilirken bölgedeki evleri ateşe verdiği görülmüştü. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler büyük tepki toplamıştı.