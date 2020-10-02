Azerbaycan tam gaz devam! Ermenistan ordusuna ait tank SİHA ile böyle havaya uçuruldu

Azerbaycan, Ermenistan'ın işgalindeki toprakları kurtarmaya yönelik operasyonu kapsamında Ermenistan ordusuna ait, bölgedeki yüksek bir dağ tepesinde bulunan kaledeki ikmal noktasını ve tankı SİHA ile imha etti.

Azerbaycan'ın topraklarını geri almaya yönelik Ermenistan'a yönelik yürüttüğü operasyonlar 6'ncı gününde devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan son görüntülerde, Ermenistan'a ait bir tankın SİHA atışı ile imha edildiği anlar da yer aldı.

ATEŞKES ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Operasyonlar karşısında tutunamayan ve sürekli olarak mevzi kaybeden Erivan yönetimi ise geri adım atarak "AGİT Minsk Grubu'nun arabuluculuğunda Azerbaycan ile ateşkes görüşmeleri yapmaya hazırız" açıklamasını yapmıştı. Dün, AGİT Minsk Grubu eş başkanları Trump, Putin ve Macron ise iki ülke için "acil ateşkes ilan edin ve müzakerelere başlayın" çağrısında bulunmuştu.

AGİT MINSK GRUBU NEDİR?

AGİT Minsk Grubu, Azerbaycan ve Ermenistan'ın Dağlık Karabağ sorunu için barışçıl bir çözüm bulmalarını teşvik etme amacıyla, 1992 yılında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı tarafından kuruldu. Eş başkanlığını ABD, Fransa ve Rusya'nın yaptığı teşkilatta Beyaz Rusya, Almanya, İtalya, Portekiz, Hollanda, İsveç, Finlandiya, Türkiye ve krizin tarafları olan Azerbaycan ve Ermenistan yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE