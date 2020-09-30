Ermenistan ordusu Azerbaycanlı sivilleri hedef alıyor
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Ermenistan ordusu Azerbaycanlı sivilleri hedef alıyor

30.09.2020 18:13 | Son Güncelleme: 30.09.2020 18:16
Ermenistan ordusu Azerbaycanlı sivilleri hedef alıyor

Ermenistan ordusunun Azerbaycan'daki sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısı 15'e, yaralı sayısı 49'a yükseldi.

Ermenistan ordusunun Azerbaycan'daki sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısı 15'e, yaralı sayısı 49'a yükseldi.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermeni güçlerinin kamu binalarını, sağlık ocaklarını, okul ve kreşleri de hedef aldığı bildirildi.

Ermenistan ordusunun 27 Eylül'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 116 konut ve 26 kamu binası kullanılamaz hale geldi.

Ermenistan'ın saldırılarında yaşamını yitiren Azerbaycanlı sivil sayısı 15'e, yaralı sayısı 49'a çıktı.

Başsavcılık saldırılarla ilgili soruşturmaları yürütüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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