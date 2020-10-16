Ermenistan'ın yardımına Rusya koştu! Askeri teçhizat ve silah sevkiyatının görüntüleri ortaya çıktı
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Ermenistan'ın yardımına Rusya koştu! Askeri teçhizat ve silah sevkiyatının görüntüleri ortaya çıktı

16.10.2020 19:02 | Son Güncelleme: 16.10.2020 19:17

Azerbaycan ordusunun işgal altındaki Dağlık Karabağ'a düzenlediği operasyonda ağır kayıplar veren Ermenistan'ın yardımına Ruslar koştu. Rusya'da seyir halinde olan bir İranlı sürücü, Rusların Ermenistan'a askeri yardımını gösteren bir video yayınlandı.

Azerbaycan, Ermenistan'ın yıllar önce işgal ettiği toprakları geri almak için bütün imkanlarını kullanıyor.

RUSYA ERMENİSTAN'A SİLAH YOLLUYOR!

Dağlık Karabağ'da kalabilmek için, her yolu deneyen Ermenistan, yenilgi üzerine yenilgi alırken, Rusya adeta imdadına yetişiyor. Süperhaber'in haberine göre; Rusya'nın Ermenistan'a askeri yardımını gösteren yeni bir video yayınlandı.

SEVKİYATI İRANLI BİR SÜRÜCÜ RUSYA'DA KAYDETTİ

Rusya'da seyir halinde olan bir İranlı sürücü, söz konusu iddiaları video ile kanıtladı. İranlı sürücü, Rusya'nın tren ile yaptığı silah sevkiyatının videosunu çekerken şu sözleri kullandı;

"Rusya, Ermenilere tank ve askeri teçhizat sağlıyor. Burası Rus bölgesi. Askeri teçhizat deniz yoluyla Mahaçkale'den İran'a oradan da Ermenistan'a taşınmaktadır."

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül'de karşı saldırı başlatmıştı. Mevzilerini kaybeden Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırısını sürdürmüştü.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

Ermenistan'ın yardımına Rusya koştu! Askeri teçhizat ve silah sevkiyatının görüntüleri ortaya çıktı
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