Ermenistan ordusu, sivil halkı hedef almaya devam ediyor! Ölü sayısı 12'ye yükseldi

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar sürerken Ermenistan ordusu, sivil halkı hedef almaya devam ediyor. Ermenistan ordusunun sivil yerleşim bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısının 12'ye yükseldi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 12'ye, yaralıların sayısı ise 35'e yükseldi.

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar sürerken Ermenistan ordusu, sivil halkı hedef almaya devam ediyor. Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısının 12'ye, yaralı sayısının da 35'e yükseldiği bildirildi.

BÖLGEDEKİ SON DURUM

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri işgal altındaki topraklarını geri almayı sürdürüyor. Birçok hakim tepede kontrolü sağlayan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Seyid Ahmetli, Karahanbeyli ve Kend Horadiz köylerini geri aldı.

Son olarak iki tankı daha vuran Azerbaycan ordusunun, imha ettiği zırhlı araç sayısı 30'a yaklaştı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin harekatı başarıyla devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı