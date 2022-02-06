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Ermenistan'ın Gümrü şehrinde günlük yaşam

AA, Behlül Çetinkaya - Güncel
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Gümrü şehir merkezinden detaylar Ermenistan'ın Gümrü şehrinde günlük yaşamErmenistan'ın ikinci büyük şehri olan Gümrü, sahip olduğu tarihi mirası ile her mevsim turistlerin ilgisini çekiyor.

Gümrü şehir merkezinden detaylar Ermenistan'ın Gümrü şehrinde günlük yaşam

Ermenistan'ın ikinci büyük şehri olan Gümrü, sahip olduğu tarihi mirası ile her mevsim turistlerin ilgisini çekiyor. Kent kendisine özgü tarihi mimari yapıları ile ziyaretçilerin uğrak yerlerinden olmayı sürdürüyor.

Ermenistan'ın Gümrü şehrinde günlük yaşam

Ermenistan'ın Gümrü şehrinde günlük yaşam

Ermenistan'ın Gümrü şehrinde günlük yaşam

AA / Behlül Çetinkaya - Güncel

Ermenistan, Güncel, Haber

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